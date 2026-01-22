Trump annonce qu'il choisira bientôt le président de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il annoncerait bientôt son choix pour la présidence de la Réserve fédérale.

"Je vous le dirai bientôt", a déclaré Trump sur Air Force One, "j'ai quelqu'un qui, je pense, sera très bon, mais je ne vais pas le révéler."

"Il s'agit d'une personne très respectée, très connue, qui, je pense, fera du très bon travail", a ajouté Trump.