Trump affirme que quiconque n'est pas d'accord avec lui ne sera jamais président de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il souhaitait que le prochain président de la Réserve fédérale abaisse les taux d'intérêt si les marchés se portent bien, ajoutant que "quiconque n'est pas d'accord avec moi ne sera jamais le président de la Fed."