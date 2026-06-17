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Trump affirme que les négociations avec Anthropic "se passent bien"
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: "La Maison Blanche a refusé de commenter" au paragraphe 5) par Steve Holland et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les négociations avec la société d'intelligence artificielle Anthropic "se déroulaient bien".

M. Trump a fait cette déclaration aux journalistes lors du sommet du G7, à l’issue d’une réunion entre les dirigeants et des responsables du secteur technologique, dont le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei. Anthropic est en conflit avec l’administration Trump au sujet de l’accès des étrangers à ses modèles d’IA les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5. Vendredi, l’entreprise a désactivé l’accès à ces modèles pour tous les utilisateurs après que M. Trump eut ordonné à Anthropic d’empêcher les ressortissants étrangers d’y accéder.

Cette rencontre entre les dirigeants du G7 et les patrons du secteur technologique était la première fois que Trump rencontrait Amodei en public depuis ce décret. L’administration Trump a déclaré avoir des "préoccupations en matière de sécurité nationale" concernant les modèles les plus avancés d’Anthropic. Un porte-parole de Trump a refusé de fournir plus de détails sur les discussions avec l’entreprise. Le porte-parole d’Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

G7 Evian
Donald Trump
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