Trump affirme que Cuba sollicite de l'aide et qu'il va "discuter"

Donald Trump a déclaré mardi que Cuba sollicitait l'aide des États-Unis et qu'il allait entamer des discussions avec le gouvernement de La Havane, sans donner plus de détails.

"Cuba demande de l'aide, et nous allons discuter !!! En attendant, je pars en Chine !", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Ni la Maison Blanche, ni le département d'Etat, ni les autorités cubaines n'ont fait de commentaire pour le moment.

Donald Trump menace régulièrement Cuba. Après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, il avait affirmé en début d'année que l'île communiste était "la prochaine" sur la liste, avant de partir en guerre contre l'Iran.

Les États-Unis ont durci les sanctions contre Cuba, imposé un blocus pétrolier et pris d'autres mesures visant à fragiliser le gouvernement de La Havane.

(Susan Heavey et Jacob Bogage ; version française Tangi Salaün ; édité par Benoit Van Overstraeten)