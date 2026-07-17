Trump accuse le Canada d'être responsable de la fumée des feux de forêt

par David Ljunggren

Le président américain Donald Trump a accusé vendredi le Canada d'être responsable de la propagation de la fumée de feux de forêt à travers les États-Unis et déclaré qu'il ajouterait le "coût incalculable" de la lutte contre cette pollution aux droits de douane déjà en vigueur sur les produits canadiens.

Une épaisse fumée provenant de centaines d'incendies au Canada a envahi jeudi et vendredi une grande partie des États-Unis, du Midwest au Nord-Est, conduisant les autorités à recommander aux habitants de rester chez eux.

Donald Trump, qui entretient des relations tendues avec le Premier ministre canadien Mark Carney, a déclaré qu'il allait appeler celui-ci pour savoir ce qu'il comptait faire face à cette situation "totalement inacceptable".

"Nous tenons le Canada pour responsable du fait qu'il n'entretient pas correctement ses forêts (...) et que les États-Unis sont inutilement envahis par un air sale, pollué et malsain", a-t-il déclaré dans un message publié sur son réseau Truth Social.

"Il s'agit d'une négligence délibérée, qui devient un phénomène annuel et coûte des milliards de dollars aux États-Unis. Le coût de cette pollution doit nécessairement être ajouté aux droits de douane que le Canada paie actuellement."

Peu après son entrée en fonction en 2025, Donald Trump a imposé des droits de douane sur plusieurs importations clés en provenance du Canada, poussant Mark Carney à prendre des contre-mesures.

Le bureau du Premier ministre canadien n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Mark Carney a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient faire davantage pour lutter contre le changement climatique, qui entraîne une hausse des températures à l'échelle mondiale.

Les deux dirigeant doivent se rencontrer dimanche lors de la finale de la Coupe du monde de football, qui aura lieu à New York.

(Reportage David Ljunggren, version française Benjamin Mallet)