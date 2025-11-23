Trump accuse l'Ukraine de n'avoir pas exprimé de gratitude envers les Etats-Unis

(Actualisé avec réponse de Zelensky)

L'Ukraine n'a pas été reconnaissante des initiatives américaines sur la guerre avec la Russie alors même que les armes américaines continuent d'affluer vers Kyiv et que l'Europe continue d'acheter du pétrole russe, a accusé dimanche le président américain Donald Trump.

"Les dirigeants ukrainiens n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie", a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social.

"Les Etats-Unis continuent de vendre des quantités considérables d'armes à l'Otan pour qu'elles soient distribuées à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine est reconnaissante envers les Etats-Unis, envers chaque Américain et en particulier envers le président Trump pour l'aide qui, à commencer par les missiles Javelin, sauve des vies ukrainiennes", a réagi le président ukrainien Volodimir Zelensky, sur la messagerie Telegram.

Des responsables européens, américains et ukrainiens se sont réunis dimanche à Genève pour discuter d'un projet de plan présenté par Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, après que Kyiv et ses alliés ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu'ils considèrent comme des concessions majeures concédées à la Russie.

