Trump a informé Macron de l'état des opérations militaires US en Iran - source
information fournie par Reuters•04/03/2026 à 20:45
Donald Trump a contacté
mercredi soir Emmanuel Macron pour l'informer de l'état des
opérations militaires menées actuellement par les Etats-Unis en
Iran, a-t-on appris de l'entourage du président français, lequel
a alerté le président américain sur la situation au Liban.
