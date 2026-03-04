 Aller au contenu principal
Trump a informé Macron de l'état des opérations militaires US en Iran - source
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 20:45

Donald Trump a contacté mercredi soir Emmanuel Macron pour l'informer de l'état des opérations militaires menées actuellement par les Etats-Unis en Iran, a-t-on appris de l'entourage du président français, lequel a alerté le président américain sur la situation au Liban.

(Michel Rose, rédigé par Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
Donald Trump
