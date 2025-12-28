 Aller au contenu principal
Trump a eu une discussion "très productive" avec Poutine avant de rencontrer Zelensky
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 18:01

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche avoir eu une "très productive" discussion téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Il a effectué cette annoncé via son réseau social Truth avant de rencontrer, plus tard dans la journée en Floride, le président ukrainien Volodimir Zelensky avec l'objectif de progresser sur un plan de paix entre Kyiv et Moscou.

(Jasper Ward; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
