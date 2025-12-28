Trump a eu une discussion "très productive" avec Poutine avant de rencontrer Zelensky

(Actualisé tout du long avec commentaires supplémentaires du Kremlin, précisions)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche avoir eu une discussion téléphonique "très productive" avec son homologue russe Vladimir Poutine, tandis que le Kremlin a rapporté que les deux dirigeants n'étaient pas favorables à une proposition de trêve temporaire formulée par l'Ukraine et les Européens.

"Je viens d'avoir un bon et très productif appel téléphonique avec le président Poutine (...)", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth, peu avant une

rencontre

programmée en Floride avec le président ukrainien Volodimir Zelensky en vue d'avancer sur un plan de paix entre Kyiv et Moscou.

Il est prévu que Donald Trump et Volodimir Zelensky s'entretiennent à cette occasion avec des dirigeants européens, a fait savoir dimanche un porte-parole de la présidence ukrainienne.

Donald Trump va à nouveau discuter par téléphone avec Vladimir Poutine à l'issue de sa réunion avec Volodimir Zelensky, a indiqué pour sa part le Kremlin.

Un conseiller de la présidence russe a déclaré que l'entretien téléphonique "au ton cordial" entre Vladimir Poutine et Donald Trump a duré une heure et quinze minutes, et qu'il avait été organisé à la demande du chef de la Maison blanche.

"L'élément principal" est que les deux dirigeants "ont des positions similaires" à propos de l'idée d'une trêve temporaire proposée par Kyiv et les Européens, a dit Youri Oushakov, ajoutant qu'un tel projet mènerait uniquement à un "prolongement du conflit".

Pour mettre fin aux hostilités, a déclaré le conseiller en politique étrangère du Kremlin, Kyiv doit prendre une "décision courageuse" à propos de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine,

au coeur des tractations

en vue d'un plan de paix.

"Compte-tenu de la situation actuelle sur les lignes de front, il serait pertinent pour le régime ukrainien de prendre une telle décision à propos du Donbass", a-t-il poursuivi.

La Russie, qui contrôle 90% du Donbass, veut que l'Ukraine retire ses troupes du reste de la région.

(Jasper Ward à Washington, Anastasia Lyrchikova à Moscou; version française Jean Terzian)