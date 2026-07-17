Troyes veut recruter une révélation du Mondial

Le bon coup de l’été ? Après avoir perdu Nicolas Lemaître, parti à Rennes, l’ESTAC aurait jeté son dévolu sur un nouveau gardien capable de concurrence Zacharie Bouchet pour son retour en Ligue 1. Selon les informations de L’Est Éclair , Patrick Beach devrait arriver dans l’Aube dans les prochains jours , fort d’un été remarqué outre-Atlantique.

La multipropriété tourne à plein régime

Le portier australien s’est effectivement distingué avec les Socceroos , notamment grâce à deux clean sheets en quatre matchs du Mondial 2026 . En plus, il n’y est pour rien dans l’élimination des siens face à l’Égypte en seizièmes de finale, puisqu’il avait été remplacé par Mathew Ryan avant la séance de tirs au but.…

EL pour SOFOOT.com