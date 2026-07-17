La FIFA se la joue NBA pour les futurs champions du monde

À l’américaine jusqu’au bout. Pour la première fois, en plus d’une médaille, les vainqueurs du Mondial recevront des bagues de champion, inspirées de la tradition des sports américains , a annoncé ce jeudi la FIFA. Avec d’un côté le trophée de la Coupe du monde et de l’autre l’équipe victorieuse, les anneaux seront personnalisés en style, mais aussi en taille pour 30 des vainqueurs espagnols ou argentins.

Au bon souvenir de Paul Pogba

1996 autres bijoux seront disponibles au public, portant le total à 2026, en clin d’œil à l’année du tournoi (vous l’aviez ?) et, on s’en doute, pour faire augmenter les enchères parmi la collectionosphère. Immédiatement après la finale de dimanche, le capitaine et le sélectionneur des champions se verront remettre des bagouses provisoires , en attendant celles sur-mesure.…

NB pour SOFOOT.com