Au Mexique, un joueur victime d'une règle lancée à la Coupe du monde

Au Mexique, un joueur victime d'une règle lancée à la Coupe du monde

Les secrets peuvent désormais coûter cher. Rodrigo Aguirre est devenu le premier joueur expulsé en championnat du Mexique pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire.

Juste avant la pause face à Tijuana, l’attaquant des Tigres s’est couvert les lèvres pendant une altercation avec Jesús Gómez. Après intervention de la VAR, l’arbitre lui a directement montré le carton rouge. …

MJ pour SOFOOT.com