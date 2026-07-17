Au Mexique, un joueur victime d'une règle lancée à la Coupe du monde
Les secrets peuvent désormais coûter cher. Rodrigo Aguirre est devenu le premier joueur expulsé en championnat du Mexique pour avoir caché sa bouche en parlant à un adversaire.
Juste avant la pause face à Tijuana, l’attaquant des Tigres s’est couvert les lèvres pendant une altercation avec Jesús Gómez. Après intervention de la VAR, l’arbitre lui a directement montré le carton rouge. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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