 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Troyes sur le toit de l’Europe à domicile
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 09:22

Troyes sur le toit de l’Europe à domicile

Troyes sur le toit de l’Europe à domicile

Troyes fois trois = neuf.

Le passé c’est le passé , neuf victoires d’affilée à domicile pour L’ESTAC qui a fait du stade de l’Aube une forteresse imprenable. Personne ne fait mieux en France, et seuls le Real Madrid et Marseille osent s’inviter dans la même phrase. Une série qui transforme le stade de l’Aube en citadelle imprenable en Ligue 2 et confirme que quelque chose de solide se construit dans la cité champenoise.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank