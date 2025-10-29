Troyes sur le toit de l’Europe à domicile
Troyes fois trois = neuf.
Le passé c’est le passé , neuf victoires d’affilée à domicile pour L’ESTAC qui a fait du stade de l’Aube une forteresse imprenable. Personne ne fait mieux en France, et seuls le Real Madrid et Marseille osent s’inviter dans la même phrase. Une série qui transforme le stade de l’Aube en citadelle imprenable en Ligue 2 et confirme que quelque chose de solide se construit dans la cité champenoise.…
MH pour SOFOOT.com
