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Troyes renverse encore la situation contre Annecy
information fournie par So Foot•16/03/2026 à 22:49
Troyes renverse encore la situation contre Annecy
Annecy 1-2 Troyes
Buts : Sahi Dion (41
e
) pour les Haut-Savoyards // Ouzenadji (54
e
), Ripart (85
e
) pour l’ESTAC
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