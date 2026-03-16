Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM

À vos agendas ! La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC devrait bel et bien se tenir dimanche à 17h15 , comme prévu initialement. Olivier Létang a bien tenté de faire plier les instances, mais n’a visiblement pas réussi, d’après les informations de La Provence . « C’est un non-sujet » , ont indiqué la LFP et la préfecture auprès du quotidien local.

Plus d’une semaine de repos pour Marseille

Le président lillois a évidemment dans le viseur un déplacement en Angleterre quatre jours plus tôt pour la manche retour des huitièmes de Ligue Europa contre Aston Villa. Il a également mis en avant des questions de sécurité en cette journée de second tour des élections municipales .…

EL pour SOFOOT.com