 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sans ses parents, Yohan Mollo pense qu’il aurait terminé en prison
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 20:55

Sans ses parents, Yohan Mollo pense qu’il aurait terminé en prison

Sans ses parents, Yohan Mollo pense qu’il aurait terminé en prison

En 2022, Yohan Mollo avait ému son monde en assurant avoir été escroqué de près de dix millions d’euros par son ancien agent, Franck Bichon. Ce dernier a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme , mais a fait appel.

Retour au bercail, pour son plus grand bonheur

L’ancien milieu de Monaco, aujourd’hui âgé de 36 ans, est désormais retourné vivre chez ses parents. Ce n’est pas un problème pour lui, car, comme il l’explique dans un entretien fleuve au média Capté, il a toujours été proche d’eux et peut se ressourcer à leurs côtés, loin des tracas du foot professionnel. « Je vis avec mes parents, je suis très heureux . (…) La seule chose qui pourrait m’abattre, c’est de perdre quelqu’un que j’aime. C’est ça, ma richesse. Mon père, ma mère et ma sœur, c’est inestimable. S’ils ont un problème de santé demain, je m’arrache le cœur et je leur donne. Ma vie, c’est ça » , clame-t-il.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les arbitres français sur le toit de l’Europe
    Les arbitres français sur le toit de l’Europe
    information fournie par So Foot 16.03.2026 23:04 

    Cocorico ! La France sera très bien représentée lors des huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Non, il n’y aura pas que le Paris Saint-Germain, seul club rescapé après les éliminations de Marseille et Monaco, mais aussi trois arbitres : Clément Turpin, ... Lire la suite

  • Troyes renverse encore la situation contre Annecy
    Troyes renverse encore la situation contre Annecy
    information fournie par So Foot 16.03.2026 22:49 

    Annecy 1-2 Troyes Buts : Sahi Dion (41 e ) pour les Haut-Savoyards // Ouzenadji (54 e ), Ripart (85 e ) pour l’ESTAC Expulsion : Jacob (90 e +7) … EL pour SOFOOT.com

  • Neymar absent de la liste du Brésil
    Neymar absent de la liste du Brésil
    information fournie par So Foot 16.03.2026 20:54 

    Finitão. Carlo Ancelotti a annoncé la liste du Brésil, ce lundi, pour le dernier rassemblement avant le Mondial 2026 et il a décidé de ne pas appeler Neymar . Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection postulait pourtant clairement en ayant affiché du mieux ... Lire la suite

  • Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM
    Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM
    information fournie par So Foot 16.03.2026 20:46 

    À vos agendas ! La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC devrait bel et bien se tenir dimanche à 17h15 , comme prévu initialement. Olivier Létang a bien tenté de faire plier les instances, mais n’a visiblement pas réussi, d’après les informations ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank