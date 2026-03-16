Sans ses parents, Yohan Mollo pense qu’il aurait terminé en prison

En 2022, Yohan Mollo avait ému son monde en assurant avoir été escroqué de près de dix millions d’euros par son ancien agent, Franck Bichon. Ce dernier a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme , mais a fait appel.

Retour au bercail, pour son plus grand bonheur

L’ancien milieu de Monaco, aujourd’hui âgé de 36 ans, est désormais retourné vivre chez ses parents. Ce n’est pas un problème pour lui, car, comme il l’explique dans un entretien fleuve au média Capté, il a toujours été proche d’eux et peut se ressourcer à leurs côtés, loin des tracas du foot professionnel. « Je vis avec mes parents, je suis très heureux . (…) La seule chose qui pourrait m’abattre, c’est de perdre quelqu’un que j’aime. C’est ça, ma richesse. Mon père, ma mère et ma sœur, c’est inestimable. S’ils ont un problème de santé demain, je m’arrache le cœur et je leur donne. Ma vie, c’est ça » , clame-t-il.…

EL pour SOFOOT.com