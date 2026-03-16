Les arbitres français sur le toit de l’Europe

Cocorico ! La France sera très bien représentée lors des huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Non, il n’y aura pas que le Paris Saint-Germain, seul club rescapé après les éliminations de Marseille et Monaco, mais aussi trois arbitres : Clément Turpin, François Letexier et Benoît Bastien .

Aucun lors des matchs aller

Le premier sera au sifflet de Manchester City-Real Madrid, le deuxième de Barcelone-Newcastle et le dernier de Bayern-Atalanta . Lors des barrages, Bastien n’avait pas été arbitre central, alors que Turpin et Letexier avaient respectivement arbitré la manche aller de Benfica-Real, marquée par les accusations de racisme de Vinícius Júnior à l’encontre de Gianluca Prestianni, et le retour de la confrontation entre l’Atlético de Madrid et le Club Bruges.…

EL pour SOFOOT.com