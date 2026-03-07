Le gros coup de gueule de Grégory Proment contre les arbitres lors de Troyes-Clermont
Faute ou pas faute ?
Défait à Troyes ce samedi, Clermont a quitté l’Aube les poches vides de points (2-1) mais pleines de regrets. Et pour cause, le deuxième but de l’ESTAC aurait pu (dû ?) être annulé, en raison d’une possible faute au départ de l’action de Tawfik Bentayeb sur Saïdou Sow. Furieux, Grégory Proment, le coach clermontois, a pété un boulon sur la touche.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
