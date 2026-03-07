Le match Slask Wrolaw-Wisla Cracovie n’aura pas lieu

Fin du feuilleton. Prévu ce samedi à 17h30, le match entre le Slask Wroclaw et le Wisla Cracovie, comptant pour la 24 e journée de D2 polonaise n’aura pas lieu . Le président du club visiteur, Jarosław Królewski, est resté ferme sur ses positions : si le Slask n’accepte pas d’ouvrir son parcage aux supporters du Wisla, il interdira à ses joueurs de se déplacer pour disputer la rencontre.

Question de principe et lourdes conséquences à venir

Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Wroclaw avait justifié son choix en se référant aux règles en vigueur en matière de sécurité. Un argument irrecevable pour Królewski : « Le Wisla n’enverra pas son équipe disputer un match où les décisions sont prises en dehors des principes de transparence et de fair-play . Cette décision est irrévocable et non négociable. » …

JD pour SOFOOT.com