Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 16:02

Quand Savanier va, Montpellier va.

Après deux matchs nul à la Mosson, Montpellier a enfin gagné à la maison face à Bastia (2-0), seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir remporté la moindre rencontre cette saison.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

