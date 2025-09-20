Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia
information fournie par So Foot•20/09/2025 à 16:02
Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia
Quand Savanier va, Montpellier va.
Après deux matchs nul à la Mosson, Montpellier a enfin gagné à la maison face à Bastia (2-0), seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir remporté la moindre rencontre cette saison.…
Un spoiler qui ne spoile rien. Qui remportera le prochain Ballon d’or ce lundi 22 octobre ? C’est la question que tout le monde se pose. Et il y aurait pu y avoir un début de réponse parmi l’information exclusive de la Cope qui annonce que c’est Ronaldinho qui ...
Lire la suite
Le cyborg est rouillé ? Le classement des buteurs de Premier League est formel : avec 5 buts en 4 rencontres, Erling Haaland est actuellement le meilleur buteur du championnat anglais devant Viktor Gyökeres et Antoine Semenyo (3 pions). Si l’on se fie à cette statistique, ...
Lire la suite
Septembre noir. Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer