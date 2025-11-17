Troy Parrott, le nouveau héros irlandais

Un parcours de déménageur, une tête d’étudiant en BTS et cinq buts en une semaine pour envoyer l’Irlande en barrages du Mondial, voilà la drôle de vie de Troy Parrott, attaquant d’Alkmaar. C’est un plaisir.

Voir des Irlandais débarquer en Amérique, ça évoque les Peaky Blinders , Gangs of New York , Brooklyn et pas mal de films qui rappellent la grande histoire. Celle de la famine, des Irlandais obligés de partir pour les États-Unis au XIX e siècle, et de tout un pays marqué par l’émigration. Signe du destin ou pas, c’est en renversant la Hongrie chez elle que l’Irlande peut se raccrocher à ce passé et espérer partir en Amérique l’été prochain. Au terme d’un scénario de dingue à Budapest, l’île valide sa place pour les barrages de mars. Et si l’Irlande peut se qualifier pour son premier Mondial depuis 2002, c’est grâce à un triplé d’un petit attaquant tatoué : Troy Parrott.

Quand les Parrott sont cuites

C’est l’histoire d’un type de 23 ans qui joue aux Pays-Bas, qui a marqué cinq buts en une semaine pour faire vibrer tout un pays. Il a la tête d’un jeune qui pourrait très bien être étudiant à Aurillac (ou ailleurs) ou qui aurait pu passer son dimanche tranquille chez ses darons après un match de Sunday League. Ce dimanche, malgré l’ouverture du score de Troy Parrott, l’Irlande était menée d’un but en Hongrie, et l’Irlande disait au revoir à la Coupe du monde. Tout a basculé à la 80 e minute, après l’égalisation… signée Troy Parrott. Il fallait un but de plus, un seul. Après six minutes de temps additionnel, voilà Troy Parrott qui surgit, sur un énième long ballon dégueulasse.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com