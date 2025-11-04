 Aller au contenu principal
Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 23:04

Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG

Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG

Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite a un goût très amer pour les tenants du titre, surclassés ce soir à 11 contre 11.

PSG 1-2 Bayern Munich

Buts : Neves (74 e ) pour les Rouge et Bleu // Díaz (4 e et 32 e ) pour les Bavarois

Expulsions : Díaz (45 e +2)

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
