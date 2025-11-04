Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG
Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite a un goût très amer pour les tenants du titre, surclassés ce soir à 11 contre 11.
PSG 1-2 Bayern Munich
Buts : Neves (74 e ) pour les Rouge et Bleu // Díaz (4 e et 32 e ) pour les Bavarois
Expulsions : Díaz (45 e +2) …
Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com
