Trop fort, le Bayern rapetisse le PSG

Baladé pendant 45 minutes par un Bayern souverain, puis bagarreur en supériorité numérique en deuxième période, le PSG a cédé pour la première fois de la saison en Ligue des champions (1-2). Couplée aux blessures d'Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, cette défaite a un goût très amer pour les tenants du titre, surclassés ce soir à 11 contre 11.

PSG 1-2 Bayern Munich

Buts : Neves (74 e ) pour les Rouge et Bleu // Díaz (4 e et 32 e ) pour les Bavarois

Expulsions : Díaz (45 e +2) …

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com