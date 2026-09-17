Trois propositions de rachat du FC Nantes sur le bureau de Waldemar Kita

Il n’y a plus qu’à choisir… et à partir. Le propriétaire du FC Nantes Waldemar Kita bénéficierait de trois offres de rachat, selon les informations de L’Equipe . Après avoir manifesté son envie de passer la main après 19 (trop longues) années passées au club au cours d’un entretien pour Presse Océan , le dirigeant de 73 ans aurait l’embarras du choix. Une nouvelle qui devrait ravir des supporters déjà mécontents de la situation sportive du club.

Pas de multipropriété en vue

Contrairement à Strasbourg ou à Troyes, le FC Nantes ne devrait pas passer sous le giron de la multipropriété (et c’est pas plus mal). Le club disposerait d’une offre venant du Moyen-Orient, toujours à l’affût d’un potentiel investissement en Europe, d’un fond d’investissements européen et la dernière d’un pool d’investisseurs français .…

MB pour SOFOOT.com