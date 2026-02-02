 Aller au contenu principal
Océans : la France devient le troisième pays au monde à déployer des flotteurs pour étudier les profondeurs
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/02/2026 à 14:34

La France est le deuxième contributeur, après les États-Unis, du programme Argo, qui est composé de 4.000 flotteurs profileurs dérivant sur les mers et océans du globe.

Un flotteur Argo à Plouzané, le 15 octobre 2025. ( AFP / FRED TANNEAU )

Après les États-Unis et la Chine, la France est le troisième pays au monde à déployer des instruments sous-marins autonomes capables d'opérer à profondeurs extrêmes pour mesurer la salinité, la température, l'oxygène et la pression. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a annoncé lundi 2 février qu'il avait déployé ses deux premiers flotteurs du réseau Argo, de longs tubes surmontés d'une antenne capables de plonger jusqu'à 6.000 mètres de profondeur pour mesurer les courants océaniques et le réchauffement climatique.

"Nous allons pouvoir traquer le réchauffement climatique jusque dans les abysses océaniques" , a déclaré Virginie Thierry, océanographe physicienne à l'Ifremer, citée dans un communiqué.

Les flotteurs profileurs sont programmés sur un cycle de dix jours pour plonger jusqu'à 6.000 mètres de profondeur puis remonter à la surface, selon le site de l'Ifremer. Lors de cette remontée, ils collectent les données physico-chimiques de la profondeur à la surface et transmettent ensuite les données par satellite, détaille l'institut.

Deuxième contributeur derrière les États-Unis

Lancé au début des années 2000, le programme Argo est composé de 4.000 flotteurs profileurs dérivant sur les mers et océans du globe , qui mesurent la température, la salinité et d'autres paramètres en temps quasi réel. Une trentaine de pays participent à ce réseau à travers le monde.

Avec 306 robots sous-marins fin 2025, la France est le deuxième contributeur du programme après les États-Unis, qui en gèrent plus de 2.300, selon le site internet d' Argo .

D'ici à 2028, la flotte française devrait être renforcée par 30 de ces nouveaux flotteurs profileurs capables de résister aux pressions extrêmes des abysses, qui devraient être principalement déployés en Atlantique Nord.

Le coût de ces bijoux technologiques avoisine les 80.000 euros pièce .

Les données d'Argo sont citées dans plus de 6.000 publications scientifiques et près de 500 thèses de doctorat, selon le site internet du programme.

