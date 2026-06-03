Trois personnes ont perdu la vie lors des célébrations de la Ligue des champions

Trois personnes ont perdu la vie lors des célébrations de la Ligue des champions

Les lendemains de soirée qu’on déteste. Alors que Franceinfo annonçait samedi qu’une personne avait trouvé la mort lors des célébrations du second sacre européen du PSG, ce sont finalement les familles de trois individus qui garderont de cette nuit des souvenirs dramatiques.

En effet, en plus de l’individu qui a percuté, à moto, un bloc de béton porte Maillot, deux autres personnes ont été repêchées dans la Seine lors des festivités . L’un d’entre elles a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire quelques instants après avoir sauté volontairement dans le fleuve samedi soir. Un autre corps a été retrouvé dans la Seine, au niveau du pont Louis-Philippe, dimanche, comme l’indique Franceinfo.…

TC pour SOFOOT.com