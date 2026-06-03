Saint-Étienne remporte un nouveau bras de fer contre le gouvernement

Le Back 2 Back de l’ASSE ! Pour certains, back-to-back signifie « trophée en Ligue des champions » ; pour l’ASSE , l’expression sert à parler de cette nouvelle victoire face au gouvernement dans le processus engagé de dissolution des tribunes de supporters .

En effet, Franceinfo indique que, comme en 2025, le gouvernement a de nouveau rétropédalé sur la mise sous éteignoir des supporters emblématiques des Verts, les Magic Fans et les Green Angels. Une victoire pour tout un club mais également tout une ville puisque nombre de personnalités de la vie sportive et politique de Saint-Étienne avaient mis les poteaux carrés pour lutter contre cette dissolution.…

TC pour SOFOOT.com