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Trois Palestiniens tués par une frappe de drone israélienne en Cisjordanie
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 18:50
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L'armée israélienne a annoncé avoir tué vendredi lors d'une frappe de drone en Cisjordanie un activiste du Hamas ainsi que deux complices qui circulaient à bord d'une voiture dans la région de Jénine.

Le Hamas a condamné la frappe sans dire si l'individu présenté comme la cible d'Israël, Qais Bitawi selon Tsahal, était membre du groupe islamiste palestinien.

Dans son communiqué, l'armée israélienne a déclaré que Qais Bitawi était impliqué dans la direction, le financement et l'exécution d'attaques contre les Israéliens, assurant qu'il entretenait des liens avec le Hamas à Gaza et à l'étranger.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que des soldats israéliens s'étaient rendus sur le site de la frappe et avaient brièvement empêché les secours de transporter les blessés ou tués à l'hôpital. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire à ce sujet.

Le nord de la Cisjordanie, où se trouve Jénine, a été le théâtre d'une vaste opération militaire israélienne en novembre l'an dernier contre les camps de réfugiés de la région, faisant des milliers de déplacés.

Dans la bande de Gaza, au moins cinq Palestiniens ont été tués vendredi lors de trois frappes israéliennes, ont déclaré les autorités de santé locales.

(Mohamad Torokman, Ali Sawafta, Nidal al Mughrabi et Rami Ayyub; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)

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1 commentaire

  • 19:05

    Il faut abolir la loi Gaissot pour dire tout le bien que l'on pense de ces gens là

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