Trois offres de reprise pour Fonderie de Bretagne

( AFP / LOIC VENANCE )

Trois offres de reprise ont été déposées pour la Fonderie de Bretagne (FDB), reprise l'an dernier par le groupe Europlasma puis placée en redressement judiciaire cet été, ont annoncé les administrateurs judiciaires vendredi.

"Ces offres ont été émises par des acteurs industriels", précisent les administrateurs dans un communiqué, sans divulguer l'identité des candidats repreneurs.

L'examen des offres par le tribunal de commerce de Lorient est prévu lors d'une audience le 15 octobre. D'ici là, elles seront instruites et pourront encore être améliorées.

FDB, basée à Caudan (Morbihan), qui emploie quelque 245 salariés, a été placée en redressement judiciaire début juillet pour cessation de paiement. Dans le cadre de cette procédure, la direction a été dessaisie de la gestion de l'entreprise. Celle-ci a été confiée à deux administrateurs judiciaires.

Spécialisé dans la dépollution et la fabrication de pièces forgées pour l'industrie de la défense, Europlasma avait repris en avril 2025 la Fonderie de Bretagne, héritière des Forges d'Hennebont et longtemps prestataire de Renault, qui avait créé l'usine en 1966.

Europlasma s'était engagé à investir sur le site de Caudan 15 millions d'euros sur trois ans et affirmait vouloir diversifier la production, notamment avec la fabrication de corps creux pour des obus de mortier. Mais selon la CGT, le groupe n'a jamais versé l'intégralité des sommes promises.

La production de FDB, interrompue près de six mois après un grave incendie qui a endommagé l'un des fours en janvier, n'a repris que début juillet, avec deux fours en activité sur quatre.