Trois journalistes libanais tués dans une frappe israélienne-Al Manar TV

(Actualisé avec nouveau bilan, réactions et contexte)

Une frappe israélienne visant une voiture dans le sud du Liban a tué trois journalistes libanais, a rapporté samedi la chaîne de télévision libanaise Al Manar.

Un reporter d'Al Manar, Ali Shaib, ainsi que Fatima Ftouni, journaliste de la chaîne Al Mayadeen, ont été tués dans cette frappe contre leur véhicule. Le ministre libanais de l'Information a ensuite indiqué que le frère de Fatima Ftouni, le caméraman Mohammed Ftouni, avait également été tué.

Al Manar est contrôlée par le Hezbollah, groupe chiite libanais soutenu par l'Iran, tandis qu'Al Mayadeen est largement considérée comme éditorialement alignée sur les alliés de Téhéran dans la région.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir "éliminé" Ali Shaib, qu'elle a qualifié de "terroriste" appartenant à une unité du Hezbollah ayant renseigné sur les positions de soldats israéliens dans le sud du Liban. Elle l'a également accusé d'avoir incité à des attaques contre des soldats et des civils israéliens.

Le communiqué ne mentionne pas les autres victimes et ne fournit aucune preuve étayant ces accusations.

Le Hezbollah a pour sa part évoqué dans un communiqué "des allégations mensongères de l'ennemi (qui ne sont) qu'une expression de sa faiblesse et de sa fragilité, et une tentative désespérée d'échapper à la responsabilité de ce crime".

Le président libanais Joseph Aoun a pour sa part qualifié les journalistes de "civils accomplissant leur devoir professionnel".

"Il s'agit d'un crime flagrant qui viole tous les traités et normes garantissant une protection internationale aux journalistes en temps de guerre", a-t-il écrit sur X.

Al Manar a décrit Ali Shaib comme une "icône du reportage de résistance", tandis qu'Al Mayadeen a salué le courage et l'objectivité de la couverture assurée par Fatima Ftouni.

Ces assassinats surviennent après la mort de Hussain Hamood, journaliste libanais indépendant travaillant pour Al Manar, dont le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré sur X qu'il avait été tué mercredi dans une frappe aérienne israélienne.

Au moins trois autres journalistes à travers le Moyen-Orient ont été tués dans des frappes aériennes depuis le début de la guerre en Iran, a indiqué le CPJ jeudi. Les armées américaine et israélienne n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

En octobre 2024, une frappe israélienne avait touché un ensemble de maisons d'hôtes hébergeant uniquement des journalistes dans la ville de Hasbaya, dans le sud du Liban, tuant deux journalistes d'Al Mayadeen et un d'Al Manar, ce qui avait suscité une condamnation mondiale.

(Jaidaa Taha, Maya Gebeily et Alexander Cornwell, version française Gilles Guillaume et Benjamin Mallet)