Trois gros absents à Aston Villa pour défier le PSG

Il n’y a pas que Luis Enrique qui est embêté par les retours tardifs. Côté Aston Villa également, ce ne sera pas une équipe avec 100% de ses forces qui se présentera face au PSG. En effet, du fait des retours tardifs de la Coupe du monde, Unai Emery a décidé de laisser au repos son gardien Emiliano Martínez, le défenseur Ezri Konsa et l’attaquant Ollie Watkins .

C’est donc presque un joueur cadre par ligne côté Villans qui manquera ce rendez-vous, où de nombreux titulaires habituels du PSG ne devront eux non plus ne pas être alignés . « Je leur ai donné quatre semaines de vacances et c’était complètement nécessaire » , a complété Emery ce mardi en conférence de presse concernant ses trois joueurs.…

TJ pour SOFOOT.com