information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 12:41

Trois grandes absentes dans la liste des Bleues pour la Ligue des nations

Nouvelle année, nouveau départ.

La liste des 23 Bleues qui joueront la Norvège et l’Islande, les vendredi 21 et mardi 25 février, a été dévoilée ce jeudi par le sélectionneur Laurent Bonadei. Cette première équipe de France 2025 ne compte pas dans ses rangs Clara Matéo , en tête au nombre de buts avec le Paris FC en championnat, ainsi que de ses deux joueuses de San Diego, Delphine Cascarino (adducteurs) et Kenza Dali , dont le transfert vers la franchise américaine a finalement poussé le staff des Bleues à s’en passer. Elle va donc poursuivre sa préparation outre-Atlantique.…

TJ pour SOFOOT.com