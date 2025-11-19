Trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres
Mexico rime-t-il vraiment avec « Cocorico » ?
Arrivé sans indemnité de transfert au Tigres à la fin de son contrat à l’OM en juin 2015, André-Pierre Gignac est sans doute la plus belle prise de l’histoire du foot de club mexicain. Avec 12 trophées remportés depuis ses débuts, dont une CONCACAF Champions Cup qu’il a marqué de son empreinte (1 er trophée continental de l’histoire du club), il est peu dire qu’il a lancé une certaine francophilie dans la région de Monterrey … relativisée par le quotidien mexicain Récord , qui place trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres . Tous arrivés après « APG ».…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer