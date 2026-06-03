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Trois agents de l'ONF en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie de Ribaute (Aude) en août 2025
information fournie par AFP 03/06/2026 à 14:02

Trois agents de l'Office national des forêts (ONF) sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribaute, qui a parcouru 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Trois agents de l'Office national des forêts (ONF) sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribaute, qui a parcouru 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Trois agents de l'Office national des forêts (ONF) sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribaute, qui a parcouru 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025, selon une source proche de l'enquête.

"A ce stade, il s'agit d'une hypothèse de travail", a précisé à l'AFP cette source confirmant une information de France 3 Occitanie.

Dans un communiqué, le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, a affirmé que "trois personnes, sont depuis hier (mardi) matin, placées en garde à vue" dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 13 août 2025 à la suite du déclenchement de l'incendie le 5 août.

Ces gardes à vue ont "été prolongées", a précisé mercredi à la mi-journée le procureur, sans indiquer la fonction ou l'appartenance à l'ONF des personnes interrogées, précisant que les auditions portaient sur d'éventuelles "infractions de destructions involontaires par incendie".

De son côté, l'ONF souligne que ces agents ont été placés en garde à vue "à titre personnel", dans une déclaration à l'AFP.

Une zone forestière dévastée par l'incendie d'août 2025 près de Durban-Corbieres, dans l'Aude le 7 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Une zone forestière dévastée par l'incendie d'août 2025 près de Durban-Corbieres, dans l'Aude le 7 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"L’ONF n’étant pas mis en cause, nous n’avons pas accès au dossier et nous n’avons donc absolument pas connaissance des motifs ayant conduit le procureur à décider d’une telle mesure, ni des faits susceptibles d’être reprochés à nos agents", a souligné l'Office, dans un message à l'AFP.

Selon la source proche de l'enquête, il s'agit de confirmer ou d'infirmer le fait que les agents peuvent être impliqués dans le départ de feu, tandis qu'une autre source proche a évoqué des soupçons de "négligence" pesant sur les trois fonctionnaires.

D'après le journal Midi Libre, les enquêteurs cherchent à établir si une cigarette jetée par la fenêtre d’une voiture de patrouille de l’ONF pourrait être à l'origine de l'incendie.

"Compte tenu de l’ampleur de cet incendie et de ses conséquences humaines et environnementales, l'ONF reste particulièrement attentif à la suite de cette procédure et se tient à la disposition de la justice pour contribuer à la manifestation de la vérité", a par ailleurs souligné l'ONF.

L'incendie de Ribaute, déclenché le 5 août 2025, a parcouru 17.000 hectares, en brûlant plus de 11.000, avant d'être éteint le 28, après trois semaines d'action des pompiers.

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