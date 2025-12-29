Trois adversaires potentiels pour l'Algérie en huitièmes de la CAN
La mort ou tchitchi.
Qualifiés pour les huitièmes en terminant premiers de leur groupe, les Fennecs savent déjà qu’ils pourraient se manger un gros dès la sortie des poules. Une situation presque inhabituelle après deux CAN consécutives conclues par une élimination dès le premier tour. Cette fois, le boulot est fait à temps, et ça change tout dans la lecture du tableau.…
MH pour SOFOOT.com
0 commentaire
