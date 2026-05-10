Triste dernière à domicile pour Metz, Angers et Strasbourg se neutralisent pour du beurre

D’Est en Ouest, rien de nouveau. Metz-Lorient et Angers-Strasbourg ne présentaient a priori un intérêt moindre sur le dénouement de ce championnat de Ligue 1. D’ailleurs, ces quatre équipes ont parfaitement répondu aux attentes qu’on pouvait leur allouer.

À commencer par la lanterne rouge, le FC Metz, qui a offert une triste dernière à son public pour conclure une saison cauchemardesque. Piqués par des Lorientais en totale décontraction, les Grenats n’ont pas su répondre à l’ouverture du score de Jean-Victor Makengo, reprenant avec acuité le centre d’Arsène Kouassi (0-1, 24 e ) , et se sont laissé décrocher en fin de match. Et quand Bamba Dieng plante un nouveau clou dans le cercueil lorrain après une superbe action collective (0-2, 84 e ) , c’est tout Saint-Symphorien qui voit rouge, la tribune ouest balançant des fumigènes sur la pelouse, poussant à l’interruption du match. Contrairement à ce qu’il s’est passé samedi à Bastia en Ligue 2, le jeu a pu reprendre mais les adieux de Koffi Kouao à son club et les adieux du FC Metz à la Ligue 1 se feront dans un climat hostile, avec des gradins parsemés célébrant les deux derniers buts lorientais inscrits par Avom ( 0-3 , un bijou après un passe pagistrale ) et Cadiou ( 0-4 , après un ultime cagade de Pape Sy.…

MR pour SOFOOT.com