Habib Beye chasse les fake news

L’extincteur, ça a du bon. Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Marseille a retrouvé la victoire, ce dimanche, au Havre (1-0). L’OM entamera la dernière journée de Ligue 1 dans la peau du sixième, à trois points de Rennes, cinquième, qu’il accueille. Habib Beye s’est logiquement réjoui de cette victoire. « C’est une satisfaction pour mes joueurs, qui ont vécu une semaine difficile, a commenté l’ancien coach de Rennes au micro de Ligue 1 + , en référence à la mise au vert des Marseillais cette semaine. Il fallait qu’on soit tous ensembles ce soir pour gagner ce match. »

« On a été pointés du doigt parce qu’on n’a pas été performants »

L’OM s’est imposé grâce à un penalty inscrit par Mason Greenwood, qui a salué son entraîneur après son but. « L’image est belle et nécessaire, a commenté Habib Beye. Quand je vois les mensonges qui sont racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, quand j’entends que j’ai eu un clash et que j’ai arrêté l’entraînement à cause de Mason Greenwood, c’est ça qui me désole dans le métier que nous vivons. Plus rien n’est vérifié, c’est la course à l’info et à la mauvaise info malheureusement et au mensonge, et c’est ça qui me dérange. » …

UL pour SOFOOT.com