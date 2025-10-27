 Aller au contenu principal
Tristan Dingomé : « Je devais être une galère à coacher »
27/10/2025

Depuis qu’il est l’adjoint de Stéphane Dumont à l’ESTAC, Tristan Dingomé est souvent au centre d’entraînement après 18 heures. « Je rentre plus tard à la maison que quand j’étais joueur. » Ce qui n’empêche pas l’ancien milieu de Monaco, Reims et Troyes de revenir sur sa carrière, mais aussi d'expliquer son choix d’intégrer un staff technique à seulement 34 ans et sans aucun diplôme.

Tu es revenu à Troyes en 2023, après ta courte expérience à Al-Fateh, en Arabie saoudite. À ce moment-là, l’idée c’est juste de s’entretenir physiquement ou tu avais déjà un projet de reconversion en tête ?

À la base, c’était juste pour rester fit et retrouver du rythme avec la réserve. Je voulais retrouver un nouveau défi, j’avais même quelques pistes un peu exotiques. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites naturellement. Antoine Sibierski (directeur sportif de l’ESTAC) m’a proposé qu’on discute du club, du projet. On a eu plusieurs réunions et à un moment, il m’a demandé si je voulais intégrer le staff pro. Stéphane Dumont, que j’ai connu à Monaco et à Reims, était partant aussi. C’était impossible à refuser. D’abord parce que c’est mon club de cœur, et surtout parce que c’était une vraie marque de confiance. Franchement, je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. J’étais encore joueur dans ma tête, je me disais : « J’ai encore quelques saisons à donner ». Mais finalement, je crois que c’est tombé au bon moment.…

Propos recueillis par Célien Vauthier pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank