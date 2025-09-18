Triplé pour Son, un péno arrêté par Hugo Lloris : un match fou entre Salt Lake et Los Angeles

Il ne pouvait pas sortir cette parade le 18 décembre 2022 ?

Après l’arrêt de Marco Carnesecchi sur le penalty immonde de Bradley Barcola pendant PSG-Atalanta, Hugo Lloris a aussi stoppé un péno lors de la victoire du Los Angeles FC face au Real Salt Lake en MLS. Le match se disputait à 3h30 du matin, heure française, ce jeudi, ce qui a empêché l’Hexagone de vivre ce moment historique en direct. Sur un penalty tiré par Rwan Seco en deuxième mi-temps, le cuir a tapé le poteau et est revenu, par miracle, dans les bras de Lloris , une nouvelle fois parti du mauvais côté.…

MBC pour SOFOOT.com