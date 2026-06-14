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Treize fédérations poussent un coup de gueule contre Aleksander Ceferin
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 21:45

Treize fédérations poussent un coup de gueule contre Aleksander Ceferin

Treize fédérations poussent un coup de gueule contre Aleksander Ceferin

Tiens, une nouvelle polémique pour Aleksander Ceferin. Alors que le président de l’UEFA a vivement critiqué le passage à 48 équipes du Mondial et considéré que cela engendrait des rencontres « sans intérêt », voilà qu’il vient de prendre un retour de bâton mérité .

« Un manque de reconnaissance »

Dans un communiqué commun, le Cap-Vert, Curaçao, l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo, Haïti, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, par la voix de leur fédérations, ont ainsi fait savoir leur mécontentement face à ces déclarations .…

JF pour SOFOOT.com

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