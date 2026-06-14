Revivez le premier but de Curaçao en Coupe du monde !

Revivez le premier but de Curaçao en Coupe du monde !

Un but pour la légende ! Il y a des réalisations qui marquent plus que d’autres , celle de Livano Comenencia en fait clairement partie ! Alors qu’ils étaient menés, les Curaciens sont revenus au score grâce à leur milieu de terrain qui évolue au FC Zurich, d’une frappe déviée, envoyée sans réfléchir.

Comenencia égalise pour Curaçao ⚽️ Curaçao revient à 1-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLCUR pic.twitter.com/SnOsdgC9wa…

JF pour SOFOOT.com