À peine bousculée, l’Allemagne montre les muscles contre Curaçao

Logiquement dominatrice, l'Allemagne s'est largement imposée face à Curaçao (7-1) pour son premier match dans le tournoi. Pour leurs débuts en Coupe du monde, les Caraïbéens n'auront pas démérité et ont même fait vibrer les foules en égalisant en première période.

Allemagne 7-1 Curaçao

Buts : Nmecha (6 e ), Schlotterbeck (38 e ), Havertz (45 e +5, SP et 88 e ), Musiala (47 e ), Brown (68 e ) et Undav (78e) pour la Mannschaft // Comenencia (21 e ) pour les Caraïbéens

Les miracles ça existe, mais pas avec la Mannschaft . Si elle s’est un temps fait peur en concédant l’égalisation, l’Allemagne n’a pas fait dans le détail pour écarter Curaçao, pour ses débuts dans le Mondial 2026 (7-1) . Une entame idéale avant de se frotter aux gros poissons du groupe E.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com