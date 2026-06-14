Les jeunes du PSG font une razzia sur les titres nationaux
Ils ne vont rien laisser à personne ? Après la Ligue 1 et la Coupe Gambardella, le PSG s’est encore gavé dans l’Hexagone ce week-end.
Sans partage
Encore une fois, ce sont les équipes de jeunes du club qui ont fait briller la capitale , en s’adjugeant les titres U19 et U17. Ce sont d’abord les plus âgés qui l’ont emporté face à Clermont (2-1), le samedi, avant que les U17 ne s’imposent face à Angers (2-0) le dimanche.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer