Les jeunes du PSG font une razzia sur les titres nationaux

Les jeunes du PSG font une razzia sur les titres nationaux

Ils ne vont rien laisser à personne ? Après la Ligue 1 et la Coupe Gambardella, le PSG s’est encore gavé dans l’Hexagone ce week-end.

Sans partage

Encore une fois, ce sont les équipes de jeunes du club qui ont fait briller la capitale , en s’adjugeant les titres U19 et U17. Ce sont d’abord les plus âgés qui l’ont emporté face à Clermont (2-1), le samedi, avant que les U17 ne s’imposent face à Angers (2-0) le dimanche.…

JF pour SOFOOT.com