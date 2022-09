Travail : les salariés demandent plus de "liberté d'organisation", constate l'ANDRH

( AFP / LOIC VENANCE )

"On constate une demande assez forte sur une amélioration de la liberté d'organisation dans le travail", a noté Benoît Serre, Vice-président de l'ANDRH (l'Association Nationale des DRH) sur BFMTV ce mardi 27 septembre, assurant que "le modèle qu'on connaît depuis une centaine d'années du 9h-18h, pour toute une partie des métiers, est en train de disparaître."

La crise sanitaire a bouleversé les méthodes de travail des salariés. Parmi les outils les plus emblématiques du confinement : le télétravail, toujours autant en vogue deux ans après le début de la pandémie. Sur l'antenne de BFM Business, Benoît Serre, Vice-président de l'ANDRH (l'Association Nationale des DRH) l'a confirmé ce mardi 27 septembre.

"Aujourd'hui, on a à peu près 30% des métiers en France qui sont dit 'télétravaillables'. Pour ceux-là, une large partie est déjà sous un modèle de télétravail choisi par les entreprises - la grande majorité, c'est deux jours par semaine, cumulables ou pas, vous avez plein de formes différentes", a-t-il livré.

"Transformez votre management"

Le télétravail s'est accompagné d'un besoin de changement dans l'organisation de la journée des salariés. "On constate une demande assez forte sur une amélioration de la liberté d'organisation dans le travail. Ca, c'est assez troublant", a-t-il expliqué, assurant que "le modèle qu'on connaît depuis une centaine d'années du 9h-18h, pour toute une partie des métiers, est en train de disparaître." Et c'est, selon lui, une conséquence directe du travail durant la crise sanitaire : "Le 9h-18h n'a plus de raisons d'être puisqu'on dit que pendant la période de confinement on a travaillé différemment, donc on peut travailler différemment."

"Il y a une forme d'impatience chez les salariés qui disent aux chefs d'entreprise : 'tout ce que vous avez appris pendant la crise, pourquoi vous ne transformez pas votre management, votre organisation ? Nous, on est prêts'", a poursuivi Benoît Serre.