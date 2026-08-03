Transports : le premier téléphérique d'Île-de-France ferme pour maintenance

La nouvelle installation implantée au sud de Paris a dépassé la barre des "1,8 million de voyageurs au total" depuis sa mise en service fin 2025, selon Ile-de-France Mobilités.

Le téléphérique C1 relie Villeneuve Saint-Georges à la ligne 8 du métro à Créteil, au sud-est de Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le premier téléphérique urbain d'Ile-de-France mis en service le 13 décembre dans le Val-de-Marne au sud de Paris, est arrêté jusqu'au 13 août pour sa première grande opération de maintenance, a indiqué lundi Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice régionale des transports.

Le nouveau téléphérique, baptisé C1, d'une longueur de 4,5 kilomètres, comporte 5 stations et relie Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes et Valenton à la station de métro Creteil Pointe du lac sur la ligne 8 du métro RATP, qui traverse ensuite Paris du sud-est au sud-ouest. Mis en service en décembre 2025, il est exploité par Transdev.

Les opérations de maintenance annuelles, réalisées par le constructeur autrichien Doppelmayr, comportent des tests de vérification sur l'ensemble du système, les câbles, les pylônes et les cabines, et des mises à jour des logiciels, a indiqué IDFM.

Une "vitrine" pour l'étranger

Lundi et mardi, sont testés des systèmes de secours permettant de ramener les cabines à quai en cas de défaillance moteur du système. Mercredi, doivent être menés des tests sur les systèmes de freinage des cabines préalablement lestées avec des poids pour simuler les voyageurs.

Pendant les travaux, un bus de substitution est mis en place pour les voyageurs.

Le téléphérique a accueilli entre 9.000 et 10.000 voyageurs par jour en moyenne depuis sa mise en service, "dépassant 1,8 million de voyageurs au total" a indiqué IDFM. Le 9 mai, il a passé le cap des 40.075 kilomètres, soit le tour de la terre. "Il devient une vitrine, nous avons eu la visite d'opérateurs étrangers, allemands, neo-zélandais notamment pour voir comment on a pu insérer un équipement de ce type dans un tissu urbain aussi dense" a indiqué IDFM.