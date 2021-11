Transport aérien : la nouvelle ruée vers l’ouest

La réouverture des frontières américaines aux passagers vaccinés et testés de 33 pays, dont les Européens, a eu l’effet d’un coup de baguette magique pour les compagnies aériennes. Celles-ci se morfondaient depuis 19 mois, même si les passagers venant des États-Unis pouvaient voyager vers l’Europe depuis l’été dernier. Dans les soutes des avions, le fret permet de limiter les pertes, voire d’équilibrer certaines lignes aériennes vers l’Amérique. « Avant le Covid, ils représentaient 40 % de nos revenus long-courriers », indique Anne Rigail, directrice générale d’Air France. « D’ici à la fin mars, nous reviendrons progressivement à 90 % de nos capacités de 2019 », soit 122 vols par semaine. Les chiffres d’Air France sont significatifs. Lors de la semaine 44, à compter du 1er novembre, 13 200 passagers (essentiellement des Américains) ont été transportés depuis Paris vers les différentes destinations états-uniennes. Ils étaient 26 600, plus du double la semaine 45 à compter du 8 novembre, jour de la réouverture et de la fin du « travel ban ».

Des ratios comparables sont enregistrés par French bee. La low cost du groupe vendéen Dubreuil depuis Orly dessert New York et San Francisco (ainsi que Los Angeles à compter d’avril prochain). Ainsi, pour New York, pour la semaine à compter du 1er novembre : 1 691 passagers. Pour la semaine à compter du 8 novembre : 2 451 passagers transportés.

