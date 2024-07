Transport aérien et empreinte carbone : Londres veut imposer la publication de l'impact environnemental des vols

( AFP / DANIEL LEAL )

Le transport aérien est aujourd'hui responsable de 2,5 à 3% des émissions mondiales de CO2.

Le secteur de l'aérien est l'un des plus polluants au monde. L'autorité britannique de l'aviation civile (CAA) pourrait imposer aux compagnies aériennes de publier l'impact environnemental des vols à l'arrivée ou au départ du Royaume-Uni, selon des propositions rendues publiques ce mardi 23 juillet au deuxième jour du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni).

"Nous voulons tous contribuer à réduire notre impact environnemental, mais il est difficile de faire des choix éclairés lorsque les données ne sont pas disponibles", a déploré Harry Armstrong, responsable du développement durable à la CAA, dans un communiqué. Alors que ce secteur est aujourd'hui responsable de 2,5 à 3% des émissions mondiales de CO2, l'autorité de l'aviation lance une consultation, qui durera jusqu'en octobre, sur ces propositions "visant à garantir que les consommateurs" disposent "de données environnementales au moment de la réservation", a-t-il ajouté.

Si la portée des règles reste à définir, les informations devront être "exactes, compréhensibles et accessibles" et utiliser des unités standard, telles que les kilos de CO2 ou les kilos de CO2 par trajet et par passager, selon la CAA. L'agence européenne de sécurité aérienne (EASA) avait quant à elle annoncé en janvier que les passagers pourraient consulter à partir de 2025 des informations standardisées sur "l'empreinte carbone" et "l'efficacité carbone" des vols dans l'Union européenne. L'EASA précisait toutefois que la participation à ce système "d'étiquetage environnemental" se ferait sur la base du volontariat pour les compagnies aériennes.