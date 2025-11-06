Transat Café L'Or: Tom Laperche et Franck Cammas, paire gagnante à Fort-de-France

Les skippers Franck Cammas et Tom Laperche à Fort-de-France le 5 novembre après leur victoire dans la Transat Café L'Or. ( AFP / Loic VENANCE )

A la barre de l'Ultim SVR-Lazartigue, les deux navigateurs français Tom Laperche et Franck Cammas ont remporté dans la nuit de mercredi à jeudi la Transat Café L'Or en Martinique, après une course maîtrisée de bout en bout.

Parti du Havre le 26 octobre à la conquête de la "Route du Café", le maxi-trimaran bleu a passé la ligne d'arrivée à 22H13 heure locale (02H13 GMT), après 10 jours 13 heures et 3 minutes de course.

Le multicoque de 32 mètres de long conçu chez MerConcept à Concarneau, l'écurie de voile du marin François Gabart, a parcours 6 490,10 milles à la vitesse moyenne de 25,65 noeuds pour succéder au Banque Populaire, vainqueur en 2023.

En entrant en vainqueur dans la baie à Fort de France, où une foule dense rassemblée sur les pontons l'a acclamée de longues minutes, Laperche a signé son premier succès majeur en multicoque, après deux 2e places en 2021 et 2023, comme co-skipper de Gabart.

"Cette histoire a commencé il y a quatre ans avec François. L'objectif c'était de gagner. On peut être fier de tout ce qu'on a fait, nous deux en mer et toute l'équipe autour car le résultat est là", a déclaré ému Laperche, 28 ans, une fois à terre.

Cammas, lui, obtient un 5e titre sur la Transat Café L'Or (2001, 2003, 2007, 2021 et désormais 2025), nouveau record à ajouter au palmarès impressionnant du navigateur aixois, élu marin de la décennie (2010-2020).

Les skippers Franck Cammas et Tom Laperche à leur arrivée en vainqueurs de la Transat Café L'Or, le 5 novembre 2025 à Fort-de-France. ( AFP / Loic VENANCE )

- "Intense" -

"C'est la première victoire de Tom mais je pense qu'il pourrait en gagner cinq facilement dans sa carrière, il a la vie devant lui et tout le talent nécessaire", a jugé Cammas, 52 ans.

"Cette transat a été compliquée, intense. On est partis du Havre face au vent dans des conditions difficiles. Nos adversaires n'étaient pas loins et ils allaient vite. Cela n'a jamais été facile", a-t-il ajouté.

Le Sodebo de Thomas Coville et Benjamin Schwartz a passé la ligne 4 heures, 26 minutes et 11 secondes plus tard et ainsi pris la deuxième place.

"Ils ont fait la course parfaite. C'étaient les meilleurs aujourd'hui, et se bagarrer contre des gens comme ça, c'est toujours un privilège", a concédé Coville à l'issue de sa 9e participation à la célèbre transatlantique en double.

Actual (Anthony Marchand/Julien Villion) est attendu à la mi-journée pour compléter le podium de la catégorie.

Le SVR Lazartigue a pris l'avantage sur le reste de flotte huit heures après le coup de canon au Havre, quand les tenants du titre Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse sur Banque Populaire ont dû se dérouter à Lorient pour réparer une avarie de Safran.

Jusqu'alors au coude-à-coude avec Banque Populaire, le duo Cammas/Laperche s'est échappé seul aux avant-postes, avant de négocier parfaitement les différentes difficultés du parcours: le passage des Canaries, du Cap-Vert et enfin la traversée du redoutable pot-au-noir.

"C'était une belle trajectoire, la gestion de la prise de risque a été très propre, quand la seule chose qui pouvait nous empêcher de briller était un souci technique", a apprécié le directeur technique de l'équipe Antoine Gauthier.

- Record pour Cammas -

Le SVR-Lazartigue à son départ du Havre, le 26 octobre 2025. ( AFP / Loic VENANCE )

Très à l'aise dans les transitions, le SVR Lazartigue a conservé son avance au large du Brésil en atteignant des vitesses impressionnantes.

Laperche, de loin le plus jeune barreur d'Ultim de la flotte, a été formé au multicoque par François Gabart à Concarneau, après sa victoire sur l'éprouvante Solitaire du Figaro en 2022.

Le marin charentais lui a ensuite confié la barre du navire à partir de 2024, à l'occasion du premier tour du monde entre Ultim que Laperche a longtemps animé en tête avant de percuter un ofni (objet flottant non identifié) à l'entrée de l'océan Indien.

L'expérimenté Cammas a été intégré à l'équipe du SVR Lazartigue en avril dernier. Ensemble, les deux hommes ont enchainé les succès cet été sur la Fastnet Race, puis sur les 24 H Ultim. Ils partaient favoris de cette 17e Café L'Or, nouveau nom de Transat Jacques Vabre, créée en 1993.

"A partir du moment où Franck est présent dans ton équipe, la deuxième place n'est plus une option", a lancé Antoine Gauthier.

Après les Ultim, les vainqueurs des catégories Ocean Fifty et Imoca devraient arriver entre le milieu de journée jeudi et vendredi en Martinique.