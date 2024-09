Trains : Trenitalia veut ouvrir une liaison vers Marseille en 2025

La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, qui opère déjà cinq allers-retours quotidiens sur l'axe Paris-Lyon, compte offrir une destination supplémentaire en 2025 en allant jusqu'à Marseille, sans préciser la date exacte de lancement.

Un train Frecciarossa de Trenitalia, en gare de Lyon (illustration) ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Trenitalia a affirmé jeudi son intention d'ouvrir cette nouvelle destination l'année prochaine, confirmant une information du Parisien.

L'entreprise publique italienne a été la première compagnie étrangère à se lancer sur le marché français en décembre 2021, profitant de l'ouverture à la concurrence et de la possibilité de se lancer sur la grande vitesse, autrefois monopole de la SNCF.

La ligne initiale de Trenitalia reliait Paris et Lyon à Milan, mais cette liaison est interrompue depuis qu'un éboulement a endommagé la voie ferrée empruntée par les trains pour aller en Italie, en août 2023. Une réouverture est envisagée au premier trimestre 2025, sans certitude.

La compagnie publiques espagnole Renfe a de son côté ouvert deux liaisons entre Madrid et Marseille et entre Barcelone et Lyon, à l'été 2023.

Renfe voulait aller jusqu'à Paris avant la fin de l'année, mais le ministre espagnol des Transports Oscar Puente a récemment dénoncé les barrières à l'accès au réseau français.

"Il est clair pour tout le monde que la France met tout en oeuvre pour empêcher un véritable processus de libéralisation sur son marché", alors que la SNCF s'est lancée en Espagne en 2021, a-t-il dénoncé.

Pour le moment seules des compagnies étatiques ont été en mesure d'ouvrir des lignes sur le réseau à grand vitesse français face à SNCF Voyageurs, mais il existe plusieurs projets de société privées comme Kevin Speed, Proxima ou Le Train qui souhaitent se lancer d'ici la fin de la décennie.