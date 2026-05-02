Trabzonspor prépare son prochain choc en mode Marvel

Coût total de l’opération : 32 000 litres d’eau. Après que Galatasaray a pris une grosse option sur le prochain titre de champion de Turquie en battant Fenerbahçe qui s’est défait de son entraîneur Domenico Tedesco dans la foulée, il reste encore un choc à vivre d’ici la fin de la saison entre Trabzonspor et Göztepe .

Les premiers, troisièmes, peuvent passer devant Fener en cas de succès. Quant aux seconds, ils sont toujours officiellement en course pour la Ligue Conférence. Autrement dit, chacun aura gros à jouer ce samedi lors du coup d’envoi prévu à 19 heures.…

JD pour SOFOOT.com