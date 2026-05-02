Revirement inattendu pour Yacine Adli avec l'équipe de France

Retournement de veste sur le buzzer. A quelques semaines de l’annonce des listes pour la Coupe du monde 2026, verra-t-on Yacine Adli être sélectionné avec les Fennecs de l’Algérie ? Dans un entretien accordé au médié Sporteam et publié ce vendredi, le milieu de terrain dé 25 ans qui évolue actuellement à Al-Shabab (D1 saoudienne) a en tout cas fait un gros appel du pied aux Verts.

Rétropédalage en règle

« J’ai eu une discussion récemment avec [le sélectionneur de l’Algérie Vladimir] Petkovic qui était d’ailleurs mon entraîneur à Bordeaux » , introduit Adli, qui admet « avoir fait des erreurs par le passé » . En l’occurrence, « avoir mal choisi [s]es mots » , mais sans être « arrogant » pour autant. L’ancien Titi du Paris Saint-Germain n’a en effet jamais caché son ambition de porter un jour le maillot bleu : « Je veux évoluer au plus haut niveau en tant que joueur. Donc, évidemment, jouer avec la France est un objectif », déclarait-il en 2024, avant d’en remettre une couche un an plus tard.…

JD pour SOFOOT.com